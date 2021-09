Nie tylko blokady. Nietypowe interwencje strażników miejskich w Szczecinie

Strażnicy miejscy ze Szczecina zajmują się nie tylko wypisywaniem mandatów i zakładaniem blokad na koła nieprawidłowo zaparkowanych samochodów. Ich praca jest czasami pełna niespodzianek.

Do jednej z nietypowych interwencji doszło ostatnio przy ulicy Unisławy 3 w Szczecinie. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Gdy strażnicy przyjechali na miejsce z klatki schodowej wybiegła kobieta, która zaczęła krzyczeć, że coś się pali. Funkcjonariusze natychmiast weszli do bloku i zobaczyli na korytarzu płonącą tablicę ogłoszeniową. Okazało się, że ktoś podpalił kartki z ogłoszeniami. Jeden ze strażników przy pomocy gaśnicy samochodowej ugasił płonącą tablicę i wrócił do swojej pracy. Kierowcom się nie upiekło.

Żmija, czy zaskroniec?

Z jeszcze bardziej nietypową interwencją musieli się zmierzyć osiedlowi strażnicy z prawobrzeża. Podczas obchodu na osiedlu Słonecznym otrzymali informację o pełzającym wężu na ulicy Lnianej. Zgłoszenie okazało się prawdziwe. Po ulicy faktycznie pełzał dość duży wąż. Po konsultacjach z miejskim łowczym ustalono, że to niegroźny dla człowieka zaskroniec. Strażnicy ostrożnie przenieśli go do kartonika i wywieźli na tereny podmokłe, gdzie został wypuszczony na wolność.

(rj)