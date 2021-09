„Zaczarowana” Kwiatowa. Problem na pętli

mesel

2021-09-14 19:41:34

Jest na to bardzo prosty sposób. Obojętnie czy to jest pijąca, wiecznie zbierająca niewypłacalne mandaty recydywa, czy banda śmierdzących włóczęg - powinny być dla takich postaci zamknięte obozy pracy przymusowej, gdzie otrzymaliby szansę i pomoc w postaci utrzymania w trzeźwości i powrotu do realnego życia z jakimś fachem w ręku. A jak nie, to niech siedzą tam do końca swoich dni. To jakiś absurd, że jeden może drugiemu wejść na głowę, a drugi nie może nic, bo nie i jakieś "prawa człowieka"...