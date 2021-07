Nie sztuka - nie ulica. Zło powraca

malarz

2021-07-06 08:08:08

Jakoś nie potrafią złapać graficiarza bo Policja musi kierować ruchem w całym mieście rozpirzonym przez ludzi Krzystka i koalicji. Drzewa usychają , wszędzie korki , drwale rżną drzewa ale trawniki to już muszą ekologicznie zarastać chwastami. Takie to miasto zgotowali nam magistranci i koalicjanci PO. Aha i egazaminy ośmioklasistów i maturzystów poniżej średniej krajowej ale pieniądze na nagrody dali naszym szkołom jak to oni mówią o nauczycielach