Nie mógł się wydostać z kanału. Najadł się strachu i... wstydu

Długo wyczekiwana impreza o charakterze morskim „Żagle 2021” przeszła już do historii. - Była to impreza ze wszech miar udana, z morskim przesłaniem i o międzynarodowym charakterze. Podsumowując to wydarzenie ze strony działań Straży Miejskiej można powiedzieć, że było spokojnie, bezpiecznie i radośnie - ocenia Joanna Wojtach, rzecznik prasowy szczecińskiej Straży Miejskiej. Nie obyło się jednak bez interwencji.

W zabezpieczenie imprezy włączono 154 strażników miejskich (w systemie rotacyjnym), dla których wsparciem były radiowozy oraz dwie łodzie motorowe. Największym problemem podczas "Żagli 2021" było nieprawidłowe parkowanie samochodów, których kierowcy niekiedy wykazywali się całkowitym brakiem wyobraźni.

- Zakończyło się to wystawieniem 40 fotowezwań, nałożeniem 46 blokad na koła i wydaniem 12 dyspozycji do holowania - wylicza rzeczniczka SM. - Drobne, aczkolwiek uciążliwe wykroczenia porządkowe (zakłócanie spokoju i porządku, spożywanie alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych) to 220 interwencji. Cztery osoby zostały odwiezione do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, pouczono 34 osoby, nałożono 80 mandatów karnych, a w przygotowaniu jest jeden wniosek o ukaranie w sądzie.

Groźny incydent na Żaglach 2021

Najpoważniejszy incydent, z zagrożeniem życia i zdrowia, miał miejsce w nocy z piątku na sobotę. Około godziny 0.45 strażnicy miejscy i pracownicy firmy ochroniarskiej Fort usłyszeli rozpaczliwe wołanie o pomoc. Dochodziło ono z kanału łączącego wyspę Bielawa z Wyspą Grodzką. Mimo ciemności udało się zlokalizować mężczyznę, który nie mógł samodzielnie wydostać się z kanału.

- Wyciągnięty z wody przez strażników przez dłuższy czas był w takim szoku, iż nie można było z nim nawiązać logicznego kontaktu. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało, oprócz tego, że najadł się strachu i …wstydu - relacjonuje Joanna Wojtach. - Jego wyczyn i wpadnięcie do wody to skutek spożytych w nadmiarze napojów wyskokowych. Naprawdę miał dużo szczęścia, że jego rozpaczliwe krzyki zostały usłyszane przez funkcjonariuszy, bo był to już moment zamykania pierwszego dnia imprezy.

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności i upewnieniu się, że stan mężczyzny nie wymaga interwencji medycznej, został odwieziony przez strażników miejskich do miejsca zamieszkania.

