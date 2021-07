Żagle 2021 zawitały do Szczecina

Żaglowce zacumowane po obu stronach Odry, szanty, wesołe miasteczka, wyjątkowe koncerty szczecińskich artystów - „Żagle 2021” oficjalnie się rozpoczęły. Na mieszkańców Szczecina i turystów przez trzy dni czeka wiele atrakcji.

„Żagle 2021” to finał Regat Bałtyckich, które zorganizowano w zastępstwie za odwołane The Tall Ships Races. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a największą atrakcją są żaglowce, które stacjonują po obu stronach Odry. Kapitanowie kilku z nich udostępnili nawet swoje pokłady do zwiedzania - oczywiście zgodnie z reżimem sanitarnym.

Żaglowce czekają na gości

Goście „Żagli 2021” mogą zwiedzać pokłady Daru Młodzieży, Baltic Beauty, Generała Zaruskiego, ORP Poznań oraz Ms Planeta 1. Dodajmy, że to nie są jedyne jednostki, które przypłynęły do Szczecina. Kolejni goście to nasze rodzime - Fryderyk Chopin oraz Kapitan Borchardt. Do Szczecina po raz kolejny przypłynęła Pogoria. Przy bulwarach zacumował również już dawno nie widziany w grodzie Gryfa litewski Brabander.

- Najbardziej spodobał mi się rosyjski żaglowiec Shtandart, który stoi niedaleko Dźwigozaurów. Natomiast przy nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego największe wrażenie zrobił na mnie ORP Poznań - mówi pan Piotr. - Fajnie, że zorganizowano takie wydarzenie. Można choć trochę poczuć się, jak podczas finału The Tall Ships Races. Myślałem tylko, że będzie więcej ludzi, ale mi to w sumie nie przeszkadza.

Kulturalne atrakcje "Żagli 2021"

Na żeglarskim wydarzeniu nie może zabraknąć szant oraz koncertów. W ramach „Żagli 2021” stanęły trzy sceny. Przy pomniku Centaura znajduje się ta, z której płynąć będą dźwięki szantowo-folkowe. Kolejna znajduje się na Wyspie Grodzkiej, a ostatnia na Łasztowni - to na niej występują artyści w ramach 13. edycji Akustycznia.

Dla najmłodszych również przygotowano wiele atrakcji. Na placu Adama Mickiewicza zorganizowano wielką strefę dziecięcą. Dzieci mogą wziąć udział w lekcjach Stand Up Paddle oraz warsztatach plastycznych i tanecznych. Swoje stoisko ma również Księgarnia Fika, która dla maluchów przygotowała m.in. wielkoformatową malowankę na płótnie oraz warsztaty z tworzenia mozaiki.

Natomiast w sobotę po zachodzie słońca na pokładzie hiszpańskiej Atyli gitarowy koncert zagra Krzysztof Meisinger wraz z orkiestrą barokową baROCK. Dodajmy, że Atyla rzuci cumy u stóp Wałów Chrobrego, w pobliżu Dworca Morskiego. To jeden z nielicznych na świecie ręcznie wykonanych żaglowców o drewnianym kadłubie, który wciąż jest w użyciu.

Tekst i film Karolina Nawrocka