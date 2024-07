Jak przyciągnąć turystów. Nowa Nadzieja: "Jest problem z parkowaniem autokarów"

Działacze Nowej Nadziei zorganizowali konferencję prasową na ulicy Farnej w Szczecinie, obok miejsca parkingowego dla autokarów. Fot. Ryszard Pakieser

"W Szczecinie mamy poważny problem z parkowaniem autokarów", alarmują działacze Nowej Nadziei, partii wchodzącej w skład Konfederacji. I proponują swoje rozwiązania - m.in. specjalną stronę internetową i zmiany w znakach drogowych.

- Nasze miasto nie sprzyja kierowcom - zaczął Dariusz Olech, kandydat Konfederacji na prezydenta Szczecina w ostatnich wyborach samorządowych. - Dlatego mam nadzieję, że to, co proponujemy, zostanie zrealizowane przez miasto przed The Tall Ships Races, i ułatwimy turystom korzystanie z dobrodziejstw naszego miasta.

Rafał Kubowicz, p. o. prezesa oddziału szczecińskiego Nowej Nadziei, przypomniał, że w kampanii wyborczej wiele mówiono o tym, że należy przyciągać turystów do Szczecina. Jego zdaniem władze miasta nie wiedzą, co zrobić, aby tych turystów zatrzymać na dłużej niż na jeden dzień. Ocenił, że jedną z kluczowych kwestii jest parkowanie autokarów turystycznych.

- W Szczecinie nie ma żadnego systemu parkowania autokarów, nie ma żadnej strony internetowej, która informowałaby kierowców autokarów o tym, gdzie są miejsce parkingowe - stwierdził Rafał Kubowicz. - Jedyny sposób, żeby się dowiedzieć, gdzie parkować takie autokary, to poczta pantoflowa. Chcielibyśmy wezwać prezydenta, służby miejskie, ZDiTM, aby stworzyli stronę internetową, która będzie pokazywała, gdzie dokładnie i na jakich zasadach autokary będą mogły w Szczecinie parkować. Nikt nie nadzoruje na bieżąco sytuacji. W związku z remontem parkingu pod Trasą Zamkową w ogóle nie zmieniły się znaki. Gdy autobusy jadą od strony na placu Żołnierza Polskiego na ulicę Farną, gdzie jest parking dla autokarów, kierowcy widzą znak dwie i pół tony na skręcie w prawo, znak, że parking dla autobusów jest prosto, dojeżdżają do miejsca, w którym mogą stać tylko dziesięć minut. Próbując jechać wedle znaków, jadą pod Trasę Zamkową i nie znajdują tego parkingu albo wjeżdżają na Stare Miasto i robią problem, bo mogą trafić na miejsca, w jakich nie będą w stanie zawrócić.

Ponadto działacz Nowej Nadziei apeluje do Straży Miejskiej, aby sprawdziła, co dzieje się na ulicy Niedziałkowskiego - jak mówi, auta osobowe nagminnie stoją tam w miejscach przeznaczonych dla autokarów. Według Rafała Kubowicza absurdalne są opłaty za autokarowe miejsca parkingowe przy Fabryce Wody - bo od g. 12 w nocy do 5 nad ranem płaci się aż 100 zł za godzinę. ©℗

(as)