Netto w miejsce Tesco – otwarcie 400. sklepu sieci w Polsce. Mamy konkurs dla Czytelników!

Pierwszy sklep Netto w miejsce Tesco został otwarty w czwartek (27 maja) przy ul. Duńskiej w Szczecinie. Jest jednocześnie 400. sklepem sieci w Polsce. Z tej okazji Netto przygotowało dla Czytelników „Kuriera” konkurs. Mamy sześć nagród o wartości 100 zł każda (2 bony o nominale 50 zł) do zrealizowania w sieci Netto. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.netto. Na SMS-y zgłoszeniowe czekamy do 28.05 do godz. 13.59. W piątek (28.05) o godz. 14 uczestnicy konkursu otrzymają SMS-a z pytaniem. Nagrody otrzyma 6 pierwszych osób, które najszybciej i prawidłowo odpowiedzą na to pytanie. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

Regulamin konkursu

