Naukowcy i studenci przemaszerowali przez Szczecin [GALERIA, FILM]

Szczecinianie mieli okazję zobaczyć "Spacerek na uniwerek" już po raz trzeci. Fot. Piotr Sikora

We wtorek przez ulice Szczecina przeszli rektorzy, nauczyciele akademiccy oraz studenci regionalnych uczelni. Frekwencja dopisała, w "Spacerku na uniwerek" wzięło udział ponad tysiąc osób. Ta impreza, mająca podkreślać akademicki charakter stolicy Pomorza Zachodniego, odbyła się już po raz trzeci.

Uczestnicy wydarzenia wystartowali z Jasnych Błoni. Na miejscu oprócz kadry naukowej stawili się studenci oraz doktoranci uczelni publicznych i prywatnych.

- Moi rodzice poznali się w Szczecinie i przyjechałam tu trochę z sentymentu - mówiła Wiktoria Brewka, studentka czwartego roku prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. - Wcześniej nigdy tu nie byłam, pochodzę ze Złotowa w Wielkopolsce. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym miastem. Zwłaszcza miejską zielenią, Szczecin o każdej porze roku mnie zachwyca. Dzięki pracy w samorządzie studenckim poznałam wiele wspaniałych ludzi i to też mnie tu trzyma, być może w przyszłości będę chciała tu zostać. Na uczelni jest świetnie. Daje mi wiele możliwości rozwoju.

Z orkiestrą wojskową na czele uczestnicy wydarzenia przemaszerowali do placu Praw Kobiet. Tam zorganizowano piknik naukowy. A głos zabrał prezydent Szczecina Piotr Krzystek:

- Na ulicach w Szczecina widać studentów, wraca do nas normalna coroczna energia, mam nadzieję, że z tą energią będziecie wkraczać w nowy rok, z ambicją zdobywania wiedzy, posiadania coraz to nowych kompetencji, przygotowania się do startu w życie zawodowe, karierę, która będzie jasna i piękna, bo studiujecie na wspaniałych szczecińskich uczelniach. Trudno wyobrazić sobie Szczecin bez uczelni, bez studentów, uczelniom też ciężko byłoby funkcjonować bez miasta, więc żyjmy w tej wspólnocie, cieszmy się, wspierajmy. Mam nadzieję, że zakończycie ten rok akademicki wspaniałymi sukcesami, wspaniałymi dyplomami, będziecie wzmacniać nasz kraj, nasze miasto, ale przede wszystkim realizować swoje ambicje, swoje aspiracje.

Prof. Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej, ocenił, że "Spacerek na uniwerek" to dobra okazja, aby pokazać mieszkańcom Szczecina, jakie mają uczelnie i jak wielką rolę w życiu miasta odgrywają studenci.

- Jeśli są tu kandydaci, maturzyści, pamiętajcie: mamy bardzo dobre uczelnie, dajemy różne zawody, kształcimy praktycznie w każdym kierunku, który sobie zamarzycie - mówił uczony.

Prof. Katarzyna Kotarska, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego, stwierdziła, że "spacerek" pozwala zacieśnić więzi między pracownikami naukowymi i studentami różnych uczelni.

- Życzę studentom, żeby spełniły się ich marzenia, aby byli na taki kierunkach, aby w przyszłości mieli godny i wymarzony zawód, żeby nie tylko rozwijali wiedzę, kompetencję i umiejętności, ale także pasje - powiedziała Katarzyna Kotarska. - I żeby mieli przyjaźnie. Pandemia sprawiła, że nasza młodzież została zamknięta i to się dopiero odbudowuje.

W Szczecinie funkcjonuje pięć publicznych uczelni: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Morska, Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Sztuki. ©℗

Alan Sasinowski

Film: Piotr Sikora