Akademicki Szczecin wraca do gry

Julia

2023-09-29 09:25:21

Miejmy nadzieję, że studenci równie ochoczo pomaszerują do komisji wyborczych aby zagłosować w wyborach do parlamentu za dwa tygodnie. To obowiązek nas wszystkich, a szczególnie powinno zależeć na tym młodym osobom. Nie możemy dopuścić, aby wyrzucono nas z Unii Europejskiej.