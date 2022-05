Naprawy torowe w ul. Mickiewicza w Szczecinie

Nie tylko duże inwestycje związane z przebudową torowisk od Niebuszewa-Bolinka, przez centrum i od ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości nadodrzańskiego Bulwaru Piastowskiego przez ul. Kolumba po Smolańską i pętlę Pomorzany toczą się aktualnie w Szczecinie. Są też miejsca, gdzie równocześnie trwają prace przy częściowej reanimacji starej infrastruktury tramwajowej, która wciąż czeka na modernizację w pełnym zakresie. Przykład to ul. Mickiewicza.

W kilku miejscach biegnącej nią trasy od Turzyna, przez Pogodno do Krzekowa można zobaczyć zwiezione nowe szyny i punktowe rozbiórki nawierzchni w międzytorzach. Tak jest m.in. na wysokości skrzyżowania z ul. Karłowicza.

– Prace wykonywane są przez brygady torowe w ramach prac bieżących. Od dwóch tygodni na przystanku Karłowicza/Twardowskiego robimy małe wstawki szyn oraz wymieniamy płyty, później przenosimy się w okolice ul. Reymonta. Tam też wymieniać będziemy niewielkie wstawki szyn – wyjaśnia Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie.

Na całym odcinku ul. Mickiewicza wymienionych zostanie w sumie 14 szt. szyny pojedynczej 18 m oraz 70 dużych i 30 małych płyt. Takie prace wykonane będą również na przejazdach przy skrzyżowaniu z ulicami Traugutta i Poniatowskiego oraz z ul. Konopnickiej.

To doraźne działania, które mają poprawić stan infrastruktury na tyle, by zapewnić bezpieczne jej użytkowanie, nim odcinek tego torowiska wraz z trakcją aż do wysokości skrzyżowania z ul. Brzozowskiego doczekają się również całkowitej wymiany. ©℗

(M)