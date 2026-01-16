Piątek, 16 stycznia 2026 r. 
Awaria wodociągu przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie

Data publikacji: 16 stycznia 2026 r. 12:08
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2026 r. 12:20
Awaria wodociągu przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie
Fot. Dariusz R. Janowski  

Do awarii wodociągu o średnicy 100 mm doszło w piątek na ulicy Kusocińskiego 2 w Szczecinie. 

Jak poinformowała Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, po godzinie 13:00 rozpoczną się prace związane z usunięciem problemu. W związku z tym, wstępnie do godzin wieczornych, bez wody w kranach będą mieszkańcy lokali zlokalizowanych przy ulicy Kusocińskiego od Narutowicza do Sowińskiego oraz częściowo przy ulicy Głowackiego.

Na miejsce ZWiK wysyła beczkowóz.

(k)

