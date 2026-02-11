Napadł na kobietę w taksówce

Sprawca rozboju został tymczasowo aresztowany. Fot. KPP Stargard

Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego podejrzanego o rozbój. Do zdarzenia doszło w Stargardzie w taksówce jednej z popularnych aplikacji przewozowych. Pokrzywdzoną była kobieta, która kierowała pojazdem.

Jak informuje policja, po zakończeniu kursu mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie wobec kierującej. Najpierw usiłował ukraść jej telefon komórkowy, niszcząc przy tym uchwyt do telefonu zamontowany w pojeździe. Następnie próbował ukraść jej portfel i e-papierosa. Ale napotkał opór ze strony kobiety. Mężczyzna zdołał zabrać wideorejestrator samochodowy, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Kobieta wezwała policję. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Napaść miała miejsce w godzinach nocnych w Stargardzie.

– Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze zauważyli mężczyznę wyglądającego przez okno jednego z mieszkań, przeszkadzały mu światła błyskowe radiowozu – relacjonuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik stargardzkiej policji. – Pokrzywdzona rozpoznała w nim sprawcę rozboju. Policjanci zatrzymali 30-latka w mieszkaniu. W trakcie interwencji odzyskano skradzione mienie. Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu.

Sąd zdecydował o areszcie. Mężczyzna odpowie nie tylko za rozbój. Ale też za znieważenie oraz kierowanie gróźb karalnych wobec interweniujących funkcjonariuszy.

(w)

