Fachowiec pomoże z usterkami w domu. Złota Rączka - program dla seniorów

W ub.r. z pomocy fachowca skorzystało 59 osób. Fot. AI

Seniorzy mieszkający samotnie lub z osobami w swoim wieku mogą w Stargardzie skorzystać z programu Złota Rączka. Rocznie z tej formy wsparcia korzysta kilkadziesiąt osób.

W ub.r. o drobną pomoc w naprawach domowych poprosiło prawie 60 osób. W ramach usługi tzw. złotej rączki wykonywane są niewielkie prace techniczne, ale niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i wygody. Fachowiec może m.in. naprawić cieknącą baterię, wymienić przepaloną żarówkę, udrożnić zapchany odpływ, wyregulować rolety, a także zająć się niesprawną spłuczką czy gniazdkiem elektrycznym. Choć są to drobne usterki, dla osób starszych często stanowią poważny problem.

Inicjatywa jest realizowana przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Fachowiec zapewnia bezpłatną pomoc w drobnych naprawach domowych, z którymi wiele osób nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerami 513 034 819 lub 91 578 47 50 w dni robocze w godzinach 8:00–15:00, a także mailowo: biuro@tbs.stargard.pl.

Oferta skierowana jest do seniorów, którzy ukończyli 75 lat i prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe lub mieszkają wyłącznie z osobami w tym samym wieku. Program obejmuje również mieszkańców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, zgłoszenia nie musi dokonywać sama osoba potrzebująca. Mogą to zrobić członkowie rodziny, sąsiedzi, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy zarządcy budynków. Warunkiem skorzystania z pomocy jest posiadanie przez przynajmniej jednego domownika Stargardzkiej Karty Mieszkańca, jej wyrobienie jest szybkie i nieskomplikowane.

Usługi „Złotej Rączki” są bezpłatne. Jedyny możliwy koszt po stronie korzystającego pojawia się wtedy, gdy cena niezbędnych materiałów przekroczy 10 zł. Wtedy zgłaszający musi je kupić we własnym zakresie.

