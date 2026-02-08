Niedziela, 08 lutego 2026 r. 
W Kluczewie zawalił się fragment ogrodzenia cmentarza [GALERIA]

Data publikacji: 08 lutego 2026 r. 15:11
Ostatnia aktualizacja: 08 lutego 2026 r. 15:23
W Kluczewie zawalił się fragment ogrodzenia cmentarza
Na taki widok natknął się pan Piotr podczas niedzielnego spaceru. Fot. Internauta  

Na cmentarzu przy ul. Lotników w Kluczewie doszło do zawalenia fragmentu ogrodzenia. Jak wynika ze zdjęć przesłanych dziś przez Czytelnika, runięcie betonowego muru spowodowało uszkodzenie jednego z nagrobków. Niewykluczone, że zniszczeń na terenie nekropolii jest więcej.

Informację o zdarzeniu przekazał nam w niedzielę pan Piotr, który natknął się na szkody podczas spaceru.

- Nie wiadomo, kiedy to się stało, ale na pewno nie minionej nocy - napisał w wiadomości do redakcji. - Może ktoś rozpozna grób, przesyłam zdjęcia. 

Według relacji internauty istnieje przypuszczenie, że w ogrodzenie mógł uderzyć samochód, co doprowadziło do zawalenia się ściany muru. Na tę chwilę nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tej wersji wydarzeń.

O sprawie poinformowaliśmy Urząd Miejski w Stargardzie. Jak zapewniają urzędnicy, teren zostanie odpowiednio zabezpieczony.

– Uszkodzone ogrodzenie będzie zabezpieczone, a nowe zostanie postawione możliwie jak najszybciej – informuje Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu. – Zarządca cmentarza skontaktuje się z właścicielem uszkodzonego nagrobka. ©℗

