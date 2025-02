Napadł i obrabował kobietę w jej mieszkaniu. Policjanci zatrzymali sprawcę

Fot. KMP Koszalin

Policjanci z Koszalina zatrzymali 37-letniego mieszkańca Białogardu, który 8 stycznia dokonał kradzieży rozbójniczej w Sarbinowie.

Sprawca wszedł do mieszkania w momencie, gdy w środku była jego właścicielka. Napastnik zaatakował ją, po czym ukradł pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz biżuterię o łącznej wartości ponad 11 tysięcy złotych.

Po otrzymaniu zgłoszenia działania dochodzeniowe i operacyjne rozpoczęli koszalińscy śledczy. Doprowadziły one do zatrzymania 37-latka. Kryminalni w trakcie przeszukania pomieszczeń, do których miał dostęp mężczyzna, znaleźli rzeczy należące do pokrzywdzonej.

Mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej zagrożony do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Koszalinie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

(k)