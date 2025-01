Uciekali ze sklepu w Szczecinie gubiąc ukradzione ubrania. Ruszyli za nimi policjanci

a co to za różnica jaka narodowość sprawców? liczy się że pojmali i ukarają.

Koszty życia

2025-01-15 15:55:16

W 2025 roku koszty życia, ceny, podatki plus dodatkowe podatki, paliwa, energia,gaz tak drastycznie wzrosły że ludzkie już nie wytrzymuja takiego zniewolenia cenowego gdzie koszty życia plus opłaty podskoczyły średnio minimum o 800 xl miesięcznie na osobę. A emeryt dostanie netto ok 150 zł. Waloryzacji. Takiego dranstwa nie było od lat co szykuje obecny rząd koalicyjnych. Na 100 % PO przegra wybory prezydenckie przez te głodowe emerytury i ich tak niska waloryzację