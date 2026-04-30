Najpierw zaatakowały ich psy, a potem właściciel czworonogów

Spokojny spacer z psem przerodził się w dramatyczne wydarzenie. Para spacerowiczów została zaatakowana przez dwa psy, które zerwały się ze smyczy. Gdy pokrzywdzeni próbowali interweniować i chronić swojego pupila, agresję skierował wobec nich również właściciel czworonogów.

Do zdarzenia doszło w Rusinowie (powiat sławieński), podczas spaceru, na który para poszła ze swoim psem. Z przeciwnej strony szła kobieta prowadząca dwa psy na smyczy. W pewnym momencie zwierzęta wyrwały się jej, po czym podbiegły do spacerowiczów. Mężczyzna chcąc chronić swojego psa, wziął go na ręce, jednak nadbiegające zwierzęta przewróciły go na ziemię. Gdy pokrzywdzeni próbowali ochronić siebie i swojego pupila, na miejscu pojawił się właściciel psów.

- Mężczyzna zaatakował spacerowiczów. Kobieta bez powodu została przez niego uderzona w twarz, a mężczyzna doznał obrażeń ciała w postaci złamania żeber - relacjonuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Sprawą zajęli się sławieńscy kryminalni, którzy ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 52-letni mieszkaniec województwa lubelskiego. Został on zatrzymany i trafił do sławieńskiej komendy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i naruszenia nietykalności cielesnej, do których się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

