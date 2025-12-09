Adrian Stejka z kolejną nagrodą w konkursie National Geographic

Szczeciński fotograf Adrian Stejka, który niedawno pochwalił się pierwszym miejscem w konkursie fotograficznym National Geographic w kategorii „Polska nieoczywista”, dziś świętuje kolejny sukces. Tym razem, dzięki głosom internautów, zdobył Grand Prix Internautów za fotografię „Dwa światy”.
Zdjęcie przedstawia łódź płynącą po Odrze o poranku, w tle – w gęstej mgle – wyłania się diabelski młyn, czyli Wheel of Szczecin.
Laureat nie kryje radości.
– Wciąż trudno mi uwierzyć w to wszystko. Jeszcze na początku roku nawet nie śmiałem marzyć o nagrodzie w konkursie National Geographic, a dziś mam na koncie dwie! Najnowsza z nich to tytuł Grand Prix Internautów! To dla mnie ogromna radość i jeszcze większe wyróżnienie – napisał na swoim profilu Adrian Stejka, autor zdjęcia. – Chcę Wam podziękować za wszystko. Ta nagroda jest Wasza tak samo jak moja. Wasze zaangażowanie, codzienne głosy, dobre słowo i chęć promocji Szczecina sprawiły, że ten kadr wybrzmiał w całej Polsce. Dziękuję za miłość do miasta i za to, że wspólnie pokazaliście jego nieoczywiste piękno.
Wcześniej zdjęcie doceniło jury konkursu, przyznając pierwsze miejsce w kategorii „Polska nieoczywista”. Teraz zadecydowali internauci, dzięki którym Adrian Stejka zdobył drugą nagrodę w tym prestiżowym konkursie. ©℗
(aj)