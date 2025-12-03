,,Innowator Pomorza Zachodniego". Nagrody dla młodych naukowców rozdane [GALERIA]

Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Przyszłość energetyki jądrowej, udogodnienia dla osób z dysfunkcjami wzroku czy projekty z pogranicza medycyny i przemysłu - miedzy innymi tymi zagadnieniami zajmują się młodzi naukowcy nagrodzeni w konkursie Innowator Pomorza Zachodniego. Gala wręczenia nagród odbyła się w środę 3 grudnia w gmachu Urzędu Marszałkowskiego, który jest organizatorem konkursu.

REKLAMA

Konkurs zorganizowano w tym roku po raz pierwszy. Marszałek Olgierd Geblewicz zapowiedział, że za rok odbędzie się kolejna edycja konkursu. Podczas środowej gali wręczono pięć wyróżnień oraz nagrodzono troje zwycięzców - w sumie na podium stanęło ośmioro badaczy. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali czeki na 30 tyś. złotych. Znalazł się wśród nich mgr Bartosz Zamorski, pracownik Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Miałem niesamowite szczęście pracować nad projektem badawczym, który jest unikatowy na skalę światową. Chodzi o największy na świecie reaktor termojądrowy, który jest rozwiązaniem energetycznym przyszłości. Nie produkuje on energii na takiej zasadzie jak dzisiejsze elektrownie jądrowe czyli na zasadzie rozszczepu uranu, ale poprzez reakcje jaka zachodzi w gwiazdach czyli fuzji dwóch atomów wodoru w atom helu. W tym procesie także jest uwalniana energia. To proces, z którego za 50 - 100 lat będziemy czerpali większość energii - mówi Bartosz Zamorski.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 52 młodych naukowców z Pomorza Zachodniego. Organizatorzy nie przewidzieli limitu wieku chętnych. Jedynym kryterium było to, aby kandydat posiadał tytuł doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat wstecz od daty zgłoszenia, lub był w trakcie przewodu doktorskiego.

Karol CIEPLIŃSKI

REKLAMA