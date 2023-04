Nadzieje kupców na udany sezon legły w gruzach

Na razie dużego postępu prac nie widać. Fot. Artur BAKAJ

Kołobrzescy kupcy handlujący na miejskim targowisku mogą pożegnać się z marzeniami o udanym sezonie wakacyjnym. Wielka przebudowa popularnego rynku przy ul. Trzebiatowskiej zgodnie z założeniami miała zakończyć się w maju.

Tymczasem wykonawca wystąpił do inwestora, którym jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, o przesunięcie umówionego terminu. Ten wyraził zgodę na to, aby prace trwały do końca lipca. To oznacza, że zarówno handlujący, jak i ich klienci będą musieli dłużej korzystać ze znacznie oddalonego od centrum miasta tymczasowego targowiska.

Co jest powodem przesunięcia terminu? Niezbyt kompletny projekt inwestycji. Okazuje się, że problemem są wody opadowe, które odprowadzone mają zostać do pobliskiego kanału. Aby takie rozwiązanie przyjąć, wykonawca zmuszony został do wystąpienia o stosowną zgodę do Wód Polskich, a jej uzyskanie potrwa jakiż czas. Osobnym problemem okazał się niestabilny grunt pod placami manewrowymi, który trzeba częściowo wymienić i wzmocnić. To sprawia, że zakładany pierwotnie termin zakończenia oczekiwanej od wielu lat inwestycji legł w gruzach. ©℗

(pw)