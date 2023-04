Mieszkał ze zwłokami siostry

Fot. Artur BAKAJ

Makabrycznego odkrycia dokonano w bloku przy ulicy Wolności w Kołobrzegu. Od lat mieszkał tu 60-letni mężczyzna ze swoją o siedem lat starszą niepełnosprawną siostrą. Rodzina, zaniepokojona długim brakiem kontaktu z kobietą, postanowiła zadzwonić pod numer 112.

Pod wskazany adres wysłano policję i straż pożarną. Na pukanie do drzwi nikt jednak nie odpowiadał. Kiedy otwarto je siłą, z lokalu wydostał się przeraźliwy smród.

Gdy funkcjonariusze weszli do środka, w jednym z pokoi zobaczyli leżące ciało – jak się okazało, była to niepełnosprawna lokatorka mieszkania. Jej zwłoki leżały koło łóżka i były już w stanie dość poważnego rozkładu, co świadczy o tym, że kobieta zmarła kilka tygodni temu. W drugim pokoju na fotelu siedział starszy mężczyzna, spokojnie oglądając telewizję. Wiedział o śmierci swojej siostry, nie zgłosił jednak nigdzie tego faktu.

Wstępnie ustalono, że do śmierci 67-latki nie przyczyniły się osoby trzecie. Policja zabezpieczyła jej ciało do badań sekcyjnych, a mężczyzna został przesłuchany.

Sąsiedzi mieszkający w tej samej klatce twierdzą, że 60-latek od dawna nadużywał alkoholu. Przy ul. Wolności mieszkał jedynie ze swoją siostrą, która z powodu niepełnosprawności nie opuszczała mieszkania. Dlatego nie zaniepokoili się w porę tym, że jej nie widują. ©℗

(pw)