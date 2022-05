Nad Świnoujściem powiewa już największa biało-czerwona

Flaga biało-czerwona jest dziś, 2 maja, główną bohaterką dnia. Powiewa we wszystkich miastach Polski - na prywatnych posesjach, w miejscach publicznych. Wznoszona jest uroczyście przez przedstawicieli polskich władz, ale też samych mieszkańców.

W południe największą flagę podniesiono na szczyt latarni w Świnoujściu. Będzie tam powiewała do wieczora. Wcześniej wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker, wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki oraz zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Jarosław Tomczyk wzięli udział w podniesieniu flagi państwowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu. Od godz. 13.30 trwają oficjalne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej w Międzyzdrojach - na Promenadzie Gwiazd. Przewidziano tam również wspólny przemarsz ze 100-metrową biało-czerwoną flagą, a także pokaz sprzętu wojskowego. To wszystko do godz. 15.

(sag)