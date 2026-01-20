Wtorek, 20 stycznia 2026 r. 
Nad Pomorzem Zachodnim pojawiła się zorza polarna

Data publikacji: 20 stycznia 2026 r. 14:16
Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2026 r. 15:01
Nad Pomorzem Zachodnim pojawiła się zorza polarna
Zorza polarna to efekt zderzenia wiatru słonecznego z ziemską atmosferą.   

W niedzielę i w poniedziałek wieczorem w wielu miejscach Polski, także na Pomorzu Zachodnim, mogliśmy oglądać rzadkie - i piękne - zjawisko: zorzę polarną. Zawdzięczamy je wiatrowi słonecznemu. 

Zorzę polarną kojarzymy głównie z Islandią czy północną Norwegią. Jak to jest, że czasami te barwne łuny światła widoczne są także w Polsce?

 - Wszystko zaczyna się od słońca - tłumaczy Marcin Biskupski, edukator w Tojestkosmos.pl, sekretarz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Szczecinie. - Słońce jest wielką gazową kulą. Co jakiś czas wyrzuca fragmenty materii. To naturalny proces. Mówiąc w skrócie, cząstki słońca wchodzą w kontakt z atmosferą ziemską. Tak powstaje zjawisko zorzy. Tym razem wybuch masy był potężniejszy niż zwykle. Dotarło do nas więcej cząstek. Dlatego zorza była tak dobrze widoczna w miejscach, w których rzadko się ją ogląda. 

Marcin Biskupski zaznacza, że trudno przewidzieć, kiedy tego rodzaju zjawiska się powtórzą.  

- Nie dysponujemy technologiami pozwalającymi na takie przewidywania - podkreśla ekspert. - Pogodę kosmiczną możemy przewidzieć dopiero, gdy na słońcu już doszło do wybuchu.  

(as)

 

 

 

