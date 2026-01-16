Z Placu Odrodzenia zniknęły pojemniki na śmieci

Stare szpetne kubły usunięto. Nowe, mniejsze też nie są piękne, ale na pewno jest dużo lepiej niż wcześniej – uważa przewodnicząca wspólnoty.

W pierwszych dniach stycznia tego roku zostały usunięte kontenery na śmieci z chodnika przy Placu Odrodzenia w Szczecinie. Pojemniki na plastik, papier i szkło służyły lokalom użytkowym i mieszkańcom z okolicznych kamienic. Obecnie wypracowano nowy sposób wywozu i rozmieszczenia pojemników. W kamienicy pomiędzy ulicami Monte Cassino i Mazurską stoją one w przedogródku między furtką a bramą. Teraz ma być schludniej i bardziej estetycznie.

– Wydział Gospodarki Komunalnej Gminy Miasta Szczecin miał zezwolenie pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów do końca 2025 r. – informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ze zmian cieszą się mieszkańcy. Pani Elżbieta, wieloletnia przewodnicząca wspólnoty mieszkaniowej kamienicy, w której sąsiedztwie stały pojemniki, od dłuższego czasu nalegała na ich usunięcie.

– Teraz mamy dużo mniejsze kontenery za furtką od strony ul. Monte Cassino. Też nie są piękne, ale na pewno jest dużo lepiej niż wcześniej – powiedziała.

Miejmy nadzieję, że za przykładem Placu Odrodzenia zmianie ulegną też inne miejsca w Szczecinie, gdzie pojemniki służące słusznej sprawie, bo selektywnej zbiórce odpadów, nie tylko szpecą ulice i place, ale też nierzadko utrudniają komunikację. ©℗

Tekst i fot. Karol CIEPLIŃSKI

