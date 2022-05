Nad morzem ryby są droższe niż w górach!

Byłem bardzo zaskoczony, kiedy zobaczyłem ceny dorszy w smażalniach w Beskidach (m.in. Wisła, Ustroń), które odległe są od naszego morza o prawie 700 km. Ten sam dorsz łowiony w Bałtyku kosztował w górach 10 zł za sto gramów, a w smażalni w Kołobrzegu aż 16 zł.

Podobnie było chociażby z halibutem, który nad morzem kosztuje 16 zł, a w górach jest tańszy o trzy zł. W Kołobrzegu za 100-gramową porcję fileta z łososia trzeba zapłacić aż 20 zł, czyli o 7 zł drożej niż w Ustroniu!

Po prostu ceny ryb nad polskim morzem od wielu lat są wysokie i nie ma się co dziwić, że potem pojawiają się na mediach społecznościowych paragony, które nieco szokują, ale też prawda jest taka, że klienci zamawiający jedzenie nie patrzą wcześniej na cennik dań. Klienci zamawiając rybę nie określają, jaką chcą gramaturę, więc niekiedy dostają duże porcje za słoną cenę, a potem mają żal do całego świata. Ba, niekiedy porcja frytek (150 gramów) kosztuje w niektórych punktach nad morzem aż 16 zł.

Niektórzy gastronomicy w Kołobrzegu wycwanili się, jak nabijać sobie kasę na klientach. Nie można tam nabyć przykładowo 200 gramów danej ryby i frytek, ale musimy kupić cały zestaw z surówką za przeszło 50 zł. Wtedy ryba znacznie drożeje, a my nawet nie wiemy, jaka była jej gramatura. Nie ma co ukrywać, że nadmorskie smażalnie (NIE WSZYSTKIE) szykują się w majowym weekendzie na łupienie klienta, gdyż jest to czas „żniw”.

Dla wielu gastronomików nie liczy się bowiem jakość, a liczba klientów przemnożona przez ceny z kosmosu. Dlatego zanim zamówimy rybkę, przyjrzyjmy się dobrze cennikowi, by potem nie narzekać na paragon grozy. Mamy prawo żądać określonej gramatury ryby na talerzu, a jak nam wcisną dwa razy więcej, to po prostu nie płaćmy i szukajmy innej smażalni.

Odrębną sprawą jest jakość serwowanych dań: niektóre lokale nastawione są na ilość, a nie jakość, gdyż wychodzą z założenia, że jednodniowy klient i tak zje, co mu się poda. Zje nawet dania na zjełczałym oleju. Ten znacznie podrożał, wielu kucharzy go nie zmienia, bo to już są koszty. Tyle tylko że niektórzy zapominają, że jak raz klient się natnie, to następnym razem już nie wróci i ostrzeże innych, by omijali dany punkt z daleka. Sam znam takie smażalnie nad morzem, gdzie smażą ryby na starym oleju, a ceny są z kosmosu.

Dwa lata temu opisywałem firmę, która zajmuje się zbieraniem przerobionego nad morzem oleju służącego do smażenia. Pracownicy powiedzieli mi, że bywają przypadki, że odbierają dosłownie czarny olej, na którym właściciel smażalni przygotowywał potrawy dla wczasowiczów. Bywały także takie placówki, gdzie zdawano olej lekko przepracowany i wymieniano go na nowy. ©℗

Mirosław KWIATKOWSKI