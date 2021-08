Nad Fabryką Wody zawisła wiecha

Na budynku Fabryki Wody w czwartek zawisła wiecha. Oznacza to koniec ważnego etapu budowy oraz przejście do kolejnych prac zbliżających do powstania aquaparku w miejscu po słynnej Gontynce.

Obecnie na budynku basenowym Fabryki Wody prowadzone są prace tynkarskie. Trwa również montaż ścian pionowych kolejnych niecek basenowych. Montowana jest instalacja klimatyzacji, trwa montaż okablowania, wykonywane są trasy kablowe, montowane są gniazda. Wykonywane jest również uziemienie niecek basenowych.

Natomiast w budynku edukatorium prowadzone są prace związane z tzw. suchą zabudową. Ponadto kładzione są tynki, posadzki, a także płytki ceramiczne. Trwa montaż sufitów podwieszanych oraz instalacji klimatyzacji. Wykonywane jest również okablowanie dla zasilania urządzeń teletechnicznych oraz pod oprawy oświetleniowe.

W części zewnętrznej Fabryki Wody prowadzone są prace przy budowie drogi przeciwpożarowej.

Fabryka Wody to wielofunkcyjny park wodny z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi. Szczeciński aquapark składać się będzie z hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami, strefy basenu sportowego, strefy wellness i jednego z największych w kraju saunariów.

W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha. Inwestycja obejmuje również realizację lodowiska sezonowego naprzemiennie ze sceną amfiteatru oraz torem lodowym.

(KaNa)