Na ścianie Książnicy Pomorskiej powstanie mural upamiętniający Nową Synagogę

A może by tak

2022-07-04 12:17:58

skonsultować ten pomysł szerzej z mieszkańcami a nie milcząco zakładać że skoro sprawa dotyczy Żydów to będziemy siedzieć cicho i płacić? Niech płacą Niemcy - nie rozumiem dlaczego to my Polacy mamy finansować upamiętnienia dotyczące antypolskiej mniejszości... dlaczego to my, ofiara niemieckiego nazizmu i niemieckiego antypolonizmu mamy płacić za coś co będzie de facto zakłamywać i wypaczać historię. Może pani Róża Król będzie miała odwagę wyjaśnić to Polakom - czekamy niecierpliwie.