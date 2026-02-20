Na S3 i DK 10 w kierunku Szczecina protestują rolnicy

Fot. poglądowe/Dariusz Gorajski

Na węźle Myślibórz drogi ekspresowej S3 oraz na Drodze Krajowej nr 10 w miejscowości Krąpiel w pobliżu Stargardu panują utrudnienia z powodu protestu rolników.

Na S3 Policja wprowadziła objazd od węzła Myślibórz do węzła Gryfino. Ruch w stronę Gorzowa odbywa się bez przeszkód. Na drodze krajowej nr 10 w Krąpieli rolnicy czasowo wstrzymują ruch, chodząc po przejściu dla pieszych. Przejazd jest cyklicznie udostępniany co 10 minut.

Powody protestu pozostają niezmienne – to niezadowolenie rolników z decyzji podejmowanych przez polski rząd oraz Unię Europejską.

Utrudnienia mają potrwać do godz. 14.

(d)

