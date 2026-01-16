Rolnicza blokada na węźle Pyrzyce na S3

Fot. Czytelnik Wojtek

W Zachodniopomorskiem trwają rolnicze protesty związane m.in. z zakaceptowaniem przez Unię Europejską umowy z Mercosur, czyli międzynarodową organizacją skupiającą kraje Ameryki Południowej, wśród których są duzi producenci rolni.

Ich częstą formą sa blokady dróg. Tak też dzieje się w piątek, gdy z powodu protestu rolników kierowcy mają problem z przejazdem przez węzeł Pyrzyce na S3.

- S3 węzeł Pyrzyce jest zablokowany przez rolników, brak jest wjazdu na drogę S3 w kierunkach na Szczecin i Gorzów Wlkp - informuje Czytelnik.

(k)





