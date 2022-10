Na placu Adamowicza: „Stop ukrainizacji Polski”

FIGO

2022-10-07 20:27:28

Jak zainteresowałem się historią prawdziwą , a nie tą wciskaną mi w komunistycznych szkołach, to się dowiedziałem ,że te okrutne bandy UPA można by w jakimś sensie porównać do naszego podziemia powojennego . Jedni i drudzy byli przeciwni narzucanej ideologii i porządku komunistycznego . Normalni ludzie na wsiach w miastach chcieli wreszcie normalnie żyć, już bez wojny i nie chcieli się wikłać w politykę .Jaka będzie Polska nikt do kończ nie wiedział. Służył temu kto miał władzę. Władzę miała