Na pl. Rodła ktoś podpalił nowe drzewko. A miało być pięknie

Koszt sadzonki tych rozmiarów to 1250 zł netto. Fot. TS

Nie zakończyły się jeszcze prace związane z nasadzeniami w centrum Szczecina, a już jedno z drzew zostało zniszczone. I to nie przypadek. Jarząb szwedzki w okolicy pl. Rodła został podpalony.

- Podwykonawca ma nadzieję, że ucierpiała tylko kora zewnętrzna tzw. Martwica, bo wtedy drzewo przeżyje - mówi Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa spółki Tramwaje Szczecińskie. - Jeżeli uszkodzeniu uległa kora wewnętrzna - żywa to drzewo niestety uschnie. Koszt sadzonki tych rozmiarów to 1250 zł netto. Na ul. Piłsudskiego pomiędzy pl. Rodła, a ul. Matejki będą sadzone klony polne i dwa jarzęby szwedzkie jako uzupełnienie szpaleru.

Nasadzenia to część zieleni zaplanowanej w ramach Torowej rewolucji na fragmencie alei Wyzwolenia i placu Rodła. Będzie ich znacznie więcej. Posadzonych zostanie 70 drzew – 69 klonów polnych, buk pospolity czy jarząb szwedzki. Do tego kilkanaście tysięcy różnego typu krokusów oraz krzewy i byliny: Tawuła japońska - 300 sztuk, Róża odmiana ‘The Fairy’ Rosa ‘The Fairy’ - 2350 szt, Róża odmian a‘Marathon’ Rosa ‘Marathon’ - 1270 szt, Lawenda wąskolistna ‘Hidcote Blue’ Lavandula augustifolia ‘Hidcote Blue’ - 540 szt, Tawuła van Houtte’a Spiraea × vanhouttei - 530 szt

- Czy rośliny się przyjmą? Nie wiadomo i to nie ze względu na podwykonawców czy same sadzonki, a czynniki, na które nie mamy wpływu - mówi H. Pieczyńska. - I to jest największy dramat. Wandalu, pomyśl dwa razy, zanim postanowisz zniszczyć coś w przestrzeni publicznej. Dotyczy to i zniszczonych słupków, wyrwanych krzewów, pomalowanych wiat i ławek, oklejonych słupów i wielu innych elementów, które przed odbiorem wykonawca musi naprawiać lub wymieniać nie ze swojej winy. (K)