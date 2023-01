Morskie Centrum Nauki też zagrało z WOŚP. Taras za datek

Powstała sytuacja w której podatnicy zapłacili za obiekt MCN a później jeszcze raz zapłacili żeby do niego wejść.

Bilety

2023-01-29 19:42:26

15 zł za osobę to nie jest symboliczna kwota. Symboliczna to może być złotówka albo kwota dowolna. Jeśli była wskazana cena za wstęp, to powinny być wystawiane paragony.