Na parkingu przy Arkonce instalują panele fotowoltaiczne

Fot. Mirosław WINCONEK

Na parkingu kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Lesie Arkońskim rozpoczyna się budowa instalacji fotowoltaicznych. Prace potrwają do początku sierpnia – w tym czasie część miejsc postojowych będzie wyłączona z użytkowania.

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Dwie instalacje powstaną na dachach wiat parkingowych. Każda z nich będzie miała moc 49,92 kWp, łącznie 99,84 kWp. Na wiatach ułożone zostaną 192 panele w układzie wschód-zachód. Szacowany roczny uzysk energii to około 80 tysięcy kWh, które zasilą kompleks Arkonka. Inwestycja ma przynieść też efekt ekologiczny – redukcję emisji CO2 o blisko 43 tony rocznie.

Budowę instalacji o wartości 530 tysięcy złotych realizuje firma Zielony Prąd. To ostatni etap przedsięwzięcia, które obejmowało wcześniej dokumentację projektową, badania gruntu i uzyskanie pozwoleń.

Na czas budowy zarządcy kompleksu zachęcają do korzystania z drugiego, bezpłatnego parkingu przy Arkonce, komunikacji miejskiej lub rowerów.

(k)

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