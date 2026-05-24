Rusza budowa parkingu przy ul. Potulickiej

Data publikacji: 24 maja 2026 r. 07:23
Fot. Dariusz GORAJSKI  

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją placu parkingowego przy ul. Potulickiej, naprzeciwko budynku nr 16. Inwestycja realizowana na zlecenie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych ma uporządkować i utwardzić teren, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy tej części miasta. Wykonawca ma 90 dni od podpisania umowy na zakończenie robót.

– Teren przekazaliśmy wykonawcy w poniedziałek, 18 maja – mówi Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Plac przejdzie kompleksową metamorfozę. Teren zostanie wyrównany i utwardzony przy użyciu ażurowych płyt typu Meba, które stabilizują podłoże i jednocześnie umożliwiają odprowadzanie wód opadowych. Otwory w płytach zostaną wypełnione żwirem. Modernizacja obejmie również remont wjazdu na plac oraz montaż nowego ogrodzenia z dwóch stron terenu. Istniejące ogrodzenie od frontu zostanie zdemontowane.

Mieszkańcy zyskają ogólnodostępny parking z 58 miejscami postojowymi, przystosowany do obsługi pojazdów o masie do 3,5 tony. Remont realizuje firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Koszt inwestycji wynosi 474 tysiące złotych.

(dg)

