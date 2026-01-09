Zamknięcie szpitalnego parkingu przy ul. Litewskiej w Szczecinie

Fot. USK nr 1 PUM w Szczecinie

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, parking Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie przy ulicy Litewskiej, zostanie czasowo zamknięty.

Roboty związane z naprawą nawierzchni prowadzone będą od godzin wieczornych w sobotę (10 stycznia) do godzin wieczornych w poniedziałek (12 stycznia). Celem prac ma być poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury parkingowej, a także ochrona drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu.

- Mamy świadomość, że prowadzone prace mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami. Są one jednak nieodzowną częścią działań podejmowanych z myślą o dobru i bezpieczeństwie pacjentów, osób odwiedzających oraz naszych pracowników. Dlatego liczymy na wyrozumiałość w tym zakresie — mówi Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa USK nr 1 PUM w Szczecinie.

Przedstawiciele szpitala apelują do wszystkich użytkowników o usunięcie pojazdów z terenu parkingu przy ul. Litewskiej najpóźniej do soboty do godziny 17. Ponowne udostępnienie parkingu planowane jest – w zależności od postępu prac – w godzinach popołudniowych lub wieczornych w poniedziałek.

