Na Łasztownię dojedziemy Szczecińską Koleją Metropolitalną [GALERIA, FILM]

Fot. Dariusz Gorajski

Zbudowany od podstaw przystanek Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na Łasztowni przy ul. Heyki jest już dostępny. Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w tworzenie SKM nie ukrywali satysfakcji, że udało się dokończyć tę inwestycję przed sierpniowym zlotem żaglowców. Otwarto też przystanek Szczecin Dunikowo.

- Cieszę się, że jesteśmy w momencie, gdy kończymy oddawanie infrastruktury na trzech liniach - w kierunku Goleniowa, Stargardu i Gryfina - mówił dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Roman Walaszkowski. - Przystanek Łasztownia to ostatni z nowych przystanków. Jest niezmiernie ważny dla Szczecina, dla obsługi tej jego części, która w przyszłości ma być sercem miasta. Za mną widać powstające nowe budynki dla kilkunastu tysięcy nowych mieszkańców. Przystanek będzie służył i im, i tym, którzy będą chcieli skorzystać z imprez organizowanych na drugiej części Łasztowni. A już w najbliższym czasie The Tall Ships Races...

Adrian Kowalski, dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych, poinformował, że przystanek na Łasztowni jest nietypowy, bo został zbudowany na palach fundamentowych. Zabudowano 3 tys. metrów mikropali, które umożliwiły posadowienie całej konstrukcji.

- Przystanek ma długość 130 metrów, wiaty mają 50 metrów - dodał Adrian Kowalski. - Zostały wybudowane dwie windy. Za to na przystanku Dunikowo możemy przemieszczać pasażerów poprzez przejście podziemne, co ułatwia komunikację. Przystanek Dunikowo powstał w pobliżu strefy przemysłowej, gdzie prężnie rozwijają się zakłady.

Krzysztof Nieszporek, zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskich Linii Kolejowych ocenił, że przystanek Łasztownia powstał w tej części miasta, która dynamicznie się rozwija - turystycznie, gospodarczo, mieszkaniowo. W godzinach szczytu pociągi mają kursować co pół godziny, poza szczytem - co godzinę. Na Łasztowni będą zatrzymywały się wszystkie pociągi regionalne.

SKM to inwestycja realizowana na 118 kilometrach linii kolejowych przez dziesięciu partnerów - dlatego, jak podkreślał Roman Walaszkowski, jest to przedsięwzięcie niezwykle złożone. W jego ocenie SKM to jedyny projekt w skali kraju, który tak kompleksowo podchodzi do mobilności w obszarze metropolitalnym, ponieważ modernizowane nie są tylko linie i przystanki, ale i infrastruktura okołoprzystankowa, a do połączeń kolejowych zostanie dostosowana siatka połączeń autobusów i busów. Kolej metropolitalna ma być kręgosłupem transportu metropolitalnego.

- SKM to 40 przystanków - przypomniał Roman Walaszkowski. - Oddanych jest 22. Z początkiem roku 2026 zostanie oddanych 18 na linii 406 od Szczecina w kierunku Polic.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 17.07.2024 r.

Alan Sasinowski

Film: Piotr Sikora