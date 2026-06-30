Na dworcu PKP w Szczecinie pomogą mobilni informatorzy

Fot. arch. Agnieszka Spirydowicz

PKP Intercity zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach we wtorek i w środę - m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu - poinformował w poniedziałek prezes spółki Janusz Malinowski.

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Z wpisu Malinowskiego w serwisie X wynika, że informatorzy będą dostępni 30 czerwca i 1 lipca na dworcach: Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Szczecin Główny, Kraków Główny, Zakopane, Katowice, Poznań Główny i Wrocław Główny.

Wcześniej w poniedziałek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe informowała o odwołaniu około 130 pociągów w związku z falą upałów. Podała, że zmiany w organizacji ruchu wynikały z zakłóceń w pracy sieci trakcyjnej lub deformacji torów.

Zgodnie z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę w Słubicach temperatura powietrza sięgnęła 40,5 st. C, co oznacza rekordowo wysoką wartość dla Polski. Wcześniej tego dnia 40,3 st. C odnotowano w Toruniu. W poniedziałek w południe najwyższą temperaturę odnotowano w Kozienicach – 37,1 st. C.

Do godz. 20 w poniedziałek pozostają w mocy ostrzeżenia IMGW III stopnia przed upałem dla województw: kujawsko-pomorskiego i części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Na tym obszarze prognozowane są temperatury od 35 do 39 st. C, w nocy od 18 do 25 st. C. Do środy, do godz. 20 potrwają natomiast ostrzeżenia III stopnia przed upałami dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Temperatura maksymalna osiągnie od 33 st. C do 37 st. C, a w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

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