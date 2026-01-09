Dworzec w Stargardzie przejdzie kompleksową przebudowę. Inwestycja warta 32 mln zł

Do 2029 roku wygląd budynku stargardzkiego dworca i jego okolicy zmienią się na lepsze.

PKP szykuje się do modernizacji dworca kolejowego w Stargardzie. Zakończenie prac planowane na 2029 rok.

W ostatnich miesiącach na dworcu w Stargardzie zrealizowano pierwsze działania poprawiające komfort pasażerów. Odnowiona została poczekalnia. Wprowadzono też wcześniej udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z dziećmi. Zamontowano podjazd dla wózków. A jesienią 2024 roku wykonano naprawę poszycia dachowego.

Polskie Koleje Państwowe S.A. przygotowują się do kolejnego etapu modernizacji infrastruktury kolejowej w Stargardzie. Tym razem planowana jest kompleksowa przebudowa dworca kolejowego. Jak informuje PKP S.A., ogłoszenie przetargu na prace projektowe zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku.

– Modernizacja dworca zakłada zachowanie dotychczasowej formy architektonicznej budynku, przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych standardów technicznych, funkcjonalnych oraz środowiskowych – informuje Agnieszka Jurewicz z Wydział Współpracy z Mediami Polskie Koleje Państwowe S.A.

– Istotnym elementem inwestycji będzie pełne przystosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, co znacząco poprawi dostępność dworca dla wszystkich podróżnych.

Zakres planowanych prac obejmuje również zagospodarowanie placu przydworcowego oraz adaptację dawnej bagażowni znajdującej się przy budynku dworca. Zgodnie z obecnymi prognozami, zakończenie całej inwestycji przewidziano na trzeci kwartał 2029 roku. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi około 32 miliony złotych.

Planowana przebudowa ma na celu nie tylko poprawę estetyki obiektu, lecz przede wszystkim zwiększenie funkcjonalności i dostępności dworca, który stanowi ważny węzeł komunikacyjny w regionie. ©℗

