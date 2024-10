Na cmentarzach trwają przygotowania [GALERIA]

Odwiedzający cmentarz sprzątają groby, myją nagrobki i układają kwiaty oraz znicze.

W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada w piątek, co sprawia, że wielu mieszkańców Szczecina planuje odwiedziny grobów bliskich przez cały nadchodzący weekend. Od kilku dni na Cmentarzu Centralnym panuje wzmożony ruch – odwiedzający sprzątają groby, myją nagrobki i układają kwiaty oraz znicze.

Przy głównym wejściu oraz wzdłuż alei rozstawiono stoiska z kwiatami i zniczami. W tym roku ceny chryzantem sięgają od 20 do 50 złotych za doniczkę, a znicze kosztują od 15 złotych za plastikowe do 45 złotych za szklane, ozdobne wersje.

Piątkowe święto i długi weekend sprawią, że cmentarz stanie się miejscem licznych odwiedzin, a mieszkańcy uczczą pamięć zmarłych, łącząc zadumę z rodzinnymi spotkaniami.

Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznego poruszania się w okolicach cmentarzy oraz apelują do pieszych, by zadbali o swoją widoczność, nosząc elementy odblaskowe, szczególnie w godzinach wieczornych. Widoczność pieszych na drodze to kluczowy element bezpieczeństwa, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy zmrok zapada wcześniej.



Mundurowi apelują też o parkowanie wyłącznie na wyznaczonych miejscach oraz, jeśli to możliwe, korzystanie z komunikacji miejskiej, aby zmniejszyć obciążenie parkingów i uniknąć zatorów.©℗

(dg)

Fot. Dariusz Gorajski