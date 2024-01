Na chodnikach ślisko i niebezpiecznie

Oblodzone chodniki stanowią poważne zagrożenie dla pieszych. Straż Miejska informuje, do kogo należy obowiązek zadbania o bezpieczeństwo w takim przypadku. Fot. Anna Gniazdowska

Oblodzone chodniki to zmora ostatnich dni. Nie wszystkie zostały odśnieżone i mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Szczecinianie alarmują służby miejskie o złej sytuacji i publikują w internecie zdjęcia ulic, które zamieniają się w lodowiska. Te podejmują odpowiednie kroki, ale musimy pamiętać, że za bezpieczeństwo dróg w wielu przypadkach odpowiadają również właściciele posesji i ich zarządcy.

Na ulicach Szczecina jest bardzo ślisko, a brak ostrożności może skończyć się upadkiem.

- W związku z gwałtownym atakiem zimy nie wszystkie tereny udało się przywrócić do stanu pożądanego, służby porządkowe skierowane do tych zadań wykonują w trybie pilnym te prace, ale na pewno nie wszystkie chodniki są oczyszczane w pierwszej kolejności - informuje Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.

Dodaje też, że chodniki należące do prywatnych posesji lub zarządzane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe kontrolują na bieżąco strażnicy osiedlowi, w miarę posiadanych sił i środków.

- Zostały wysłane pisma do wszystkich zarządców, z którymi w ramach porozumienia współpracuje Straż Miejska przypominająca o ciążących na nich obowiązkach związanych z oczyszczaniem chodników - przekazuje J. Wojtach.

Obowiązek usuwania lodu czy śniegu z chodników należy do właścicieli posesji w przypadku domów jednorodzinnych, bloków, szkół czy urzędów. Jeśli w budynku jest więcej mieszkań, za porządek i bezpieczeństwo odpowiada zarządca budynku. Jeśli na chodniku leży śnieg, właściciele nieruchomości muszą zgarnąć go na bok, ale nie wolno zostawiać śniegu na jezdni. Natomiast oblodzony chodnik należy posypać piaskiem lub solą. Trzeba pamiętać także o soplach lodu, które mogą stanowić niebezpieczeństwo. Te również trzeba usunąć. Niedopilnowanie obowiązków może mieć swoje przykre konsekwencje, jeśli w danym miejscu dojdzie do wypadku. Odpowiedzialność spada na właściciela posesji lub firmę, której sprzątanie zlecono.

- Jeśli nie zadbano o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął, to może oprócz odszkodowania zażądać od właściciela czy zarządcy zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa - podaje J. Wojtach. - Jeśli powierzono sprzątanie chodnika firmie specjalistycznej, wtedy to ona odpowiada za takie szkody. Każdy, kto miał taki wypadek, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Według Kodeksu Cywilnego poszkodowany musi jednak zebrać dowody doznanej krzywdy, dlatego należy pamiętać w takiej sytuacji o zabezpieczeniu zeznań świadków, wezwaniu na miejsce zdarzenia służb czy wykonania dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia i dokumentacji medycznej.

Do obowiązków właścicieli posesji nie należy natomiast odśnieżanie dróg, przystanków komunikacji miejskiej czy sprzątanie chodnika w szczególnym przypadku, kiedy jeśli między granicą posesji a chodnikiem znajduje się trawnik, pas miejskiej zieleni, płatny postój lub parkowanie samochodów. ©℗

