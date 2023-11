Po dramacie na plaży w Świnoujściu. Właściciel frytownicy z mandatem

Tym wypadkiem na świnoujskiej plaży żyła cała Polska - gorący olej z przenośnej frytownicy, obsługiwanej przez nastoletniego chłopca, poparzył jego 13-letniego kolegę. Sprawę wciąż bada Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu, jednak Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie już zakończył postępowanie. Przedsiębiorcę, który zatrudnił 14-latka do sprzedaży frytek, ukarano mandatem w maksymalnej wysokości, jaką może nałożyć inspektor pracy.



Dramat rozegrał się 17 lipca po godzinie 16 przy wejściu nr 15 na plażę w Świnoujściu. 13-letni Kuba zdecydował się pojechać do swojego 14-letniego kolegi, który pracował w punkcie gastronomicznym na plaży na lewobrzeżu Świnoujścia, choć trudno punktem nazwać przenośny wózek do sprzedaży belgijskich frytek. Zawiał silny wiatr i frytownica na kółkach przewróciła się wprost na Kubę. Na chłopca wylał się gorący olej - dziecko miało poparzone 40 procent ciała: część głowy, klatki piersiowej i pleców. Oparzenia były bardzo ciężkie – 3. i 4. stopnia. Kubę przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala w Szczecinie.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie badał sprawę, choć z punktu widzenia prawa pracy nie był to wypadek przy pracy, wszak poparzeniu nie uległ pracownik punktu, a osoba postronna. Jednak przedmiotem kontroli był nie tylko stan urządzenia do przygotowania frytek, ale nade wszystko wyjaśnienie, dlaczego wózek z frytownicą obsługiwał „pracownik” poniżej 15. roku życia.

- W sprawie poparzenia chłopca rozgrzanym olejem, do którego doszło w połowie lipca br. w Świnoujściu, OIP prowadził czynności wyjaśniające dotyczące naruszenia przepisów bhp w stosunku do osób, które wykonywały pracę i legalności zatrudnienia – w tym osób małoletnich - mówi Ewelina Kolanowska-Wrońska, rzeczniczka instytucji. - W wyniku ustaleń dokonanych przez inspektora pracy, na przedsiębiorcę nałożony został mandat m.in. za nieprzestrzeganie przepisów BHP, w tym za to, iż nie zapewniono, by w obsługiwanym wózku były hamulce, zabrakło podkładów, powodujących równomierne rozłożenie obciążenia, nie wyprofilowano odpowiednio terenu pod wózek, a także za brak wymaganych zgód przedstawiciela ustawowego oraz zezwolenia właściwego inspektora pracy na zatrudnianie dziecka.

Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat, jest zabronione. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16. roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. Osoby, które naruszają przepisy prawa pracy dotyczące zatrudniania młodocianych, podlegają karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 złotych.

Wciąż trwają czynności procesowe prokuratorów badających sprawę poparzenia 13-letniego Kuby.

- Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu jeszcze nie zakończyła postępowania w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - mówi Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grożą 3 lata więzienia. ©℗

Katarzyna Lipska-Sokołowska