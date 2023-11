Dziewięć osób straciło życie. Wypadków przy pracy wciąż za dużo

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko w I półroczu 2023 r. zgłoszono 28 400 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 1,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących z 1,89 do 1,99 proc. W Zachodniopomorskiem sytuacja wygląda lepiej, ale i tak życie w wypadkach przy pracy straciło dziewięć osób. Do najpoważniejszych zdarzeń na Pomorzu Zachodnim wciąż dochodzi w budownictwie i rolnictwie.

- Od początku roku do 30 października br. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło 207 zawiadomień o wypadkach - mówi Ewelina Kolanowska-Wrońska, rzeczniczka instytucji. - W analogicznym okresie 2022 roku, takich zawiadomień mieliśmy 228. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłaszanie wypadków ciężkich, śmiertelnych, a także zbiorowych, jednak bardzo często inspekcja pracy powiadamiana jest o wypadkach lekkich, które - co do zasady - nie podlegają czynnościom kontrolnym, choć oczywiście może zapaść inna decyzja.

Jednak w całej Polsce miniony rok to tragiczne statystyki:

...