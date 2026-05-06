Na 80-lecie polskich Polic chcą pokazać przeszłość utrwaloną na fotografiach

Zdjęcia można dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego w Policach lub przesyłać drogą elektroniczną. Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

W tym roku Police świętują 80-lecie polskiej administracji. Z tej okazji ma powstać jubileuszowa publikacja pokazująca życie gminy na przestrzeni ośmiu dekad. Dlatego Urząd Miejski w Policach prosi o pomoc mieszkańców – byłych i obecnych.

REKLAMA

– Szukamy archiwalnych zdjęć przedstawiających codzienne życie mieszkańców, wydarzenia, budynki, ulice czy znane miejsca gminy Police z lat 1946-2026 – apeluje Urząd Miejski w Policach.

Do każdego zdjęcia warto dołączyć krótki opis (np. co przedstawia, z jakiego okresu pochodzi, kto jest na zdjęciu, od kogo pochodzi zbiór). Na nadsyłanie fotografii jest czas do 30 maja 2026 r. Można to zrobić drogą mailową: biuro.burmistrza@police.pl lub przekazać osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 17, I piętro). W przypadku zdjęć papierowych zostaną one bezpiecznie zeskanowane, a oryginały zwrócone.

– Każde Wasze zdjęcie i wspomnienie pomoże nam stworzyć wyjątkową opowieść o Policach – o ich historii, mieszkańcach i wspólnej drodze przez lata – przekazuje UM. – Bez Was nie damy rady – zapytajcie rodziny, znajomych, kolegów, czy mają takie zdjęcia i mogliby nam udostępnić. Przejrzyjcie archiwalne księgi, nagrania, albumy w Waszych polickich firmach, szkołach – na pewno znajdziecie jakieś perełki, które uświetnią nasz album.

Darczyńcy mogą liczyć na upominek.

(sag)

REKLAMA