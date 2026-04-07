Po wykolejeniu cysterny na stacji Szczecin-Stołczyn ruch pociągów wstrzymany. Cysterna z amoniakiem blokuje tor

Cysterna z amoniakiem wypadła z szyn na stacji Szczecin Stołczyn. Nie doszło do wycieku. Jednak ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. Usuwanie skutków awarii potrwa kilka dni.

W rejonie stacji Szczecin Stołczyn doszło do wykolejenia jednego z wagonów pociągu towarowego relacji Police Chemia – Mościce Azoty.

- Wykolejona cysterna z amoniakiem nie uległa rozszczelnieniu - przekazał nam Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Grupy Azoty. - Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. W najbliższym czasie rozpocznie się operacja przepompowywania amoniaku do podstawionego transportu. Działania zabezpieczy specjalistyczna jednostka ratownictwa chemicznego z Puław, działająca Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych - SPOT.

Do zdarzenia doszło w sobotę 4 kwietnia po godzinie 10. Pociąg z wagonem-cysterną wjeżdżał na stację, gdy kilka kół jednej z cystern wypadło z toru. Na miejsce natychmiast wezwano służby techniczne PKP PLK oraz straż pożarną. Strażacy po sprawdzeniu wagonu nie stwierdzili wycieku amoniaku.

Obecnie wagon jest zabezpieczony i znajduje się pod nadzorem Straży Ochrony Kolei. Mimo że wagon się nie przewrócił, jego przywrócenie na tory nie nastąpi natychmiast. Kolejarze podjęli decyzję, że ze względów bezpieczeństwa nie będą podnosić pełnej cysterny. Najpierw ładunek zostanie przepompowany do innych wagonów, a dopiero lżejszy, pusty wagon zostanie „wkolejony”.

– Ewentualne zagrożenie mogłoby być, gdybyśmy próbowali wkoleić ten pociąg z tym towarem, bo wtedy mogłoby dojść do rozszczelnienia i niekontrolowanego wycieku. I właśnie ze względów bezpieczeństwa jest ta procedura przelania ładunku – wyjaśnia Bartosz Pietrzykowski, rzecznik PKP PLK.

Po usunięciu wagonu konieczne będzie sprawdzenie stanu torów i sieci trakcyjnej. Jeśli infrastruktura nie została poważnie uszkodzona, ruch powinien zostać wznowiony w najbliższy czwartek.

Zdarzenie spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na tej linii. Ponieważ trasa jest obecnie modernizowana w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM), ruch odbywał się tam tylko jednym torem – to właśnie on jest teraz zablokowany.

Utrudnienia dotyczą wyłącznie transportów towarowych, głównie obsługujących zakłady chemiczne. Pasażerowie nie odczują skutków awarii, ponieważ na tej linii od około 20 lat nie kursują pociągi pasażerskie (mają wrócić dopiero po zakończeniu modernizacji SKM). Żaden przejazd kolejowo-drogowy w okolicy Stołczyna nie został zablokowany.

- Zdarzenie nie wpłynie na ciągłość działalności produkcyjnej Grupy Azoty, m.in. dzięki posiadanym zapasom magazynowym - poinformował także Grzegorz Kulik. - Część transportu – 14 pierwszych wagonów składu – została już bezpiecznie skierowana do miejsca docelowego.©℗

