Charytatywna sobota w Policach

W sobotę (25 kwietnia) w Policach odbędzie się 23. Międzynarodowy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Oldbojów "Policki Puchar Europy". Będzie się działo nie tylko na boisku. To impreza organizowana w atmosferze piknikowej - z emocjami sportowymi, stoiskami pełnymi przysmaków, ciekawymi licytacjami i loterią fantową. Wstęp wolny.

To wszystko na stadionie OSiR przy ul. Piaskowej w Policach. Start o godz. 10, a oficjalne otwarcie o godz. 11. W tym roku zawodnicy, kibice i wszyscy uczestnicy tego wydarzenia zagrają dla Kacperka Stasiuka, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a i autyzmem.

Do rywalizacji zgłosiło się 12 drużyn. Nie zabraknie więc emocji sportowych. Do wylicytowania zaś będą m.in. liczne gadżety, takie jak koszulka z podpisami reprezentantów Polski meczu z Maltą, piłki z autografami piłkarzy Pogoni Szczecin, koszulka Lukasa Podolskiego, Rafała Janickiego z Górnika Zabrze, koszulka zawodnika Pogoni Szczecin Natana Ławy, a także vouchery na różne usługi i zaproszenia od polityków na zwiedzanie Sejmu, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego.

Do wylicytowania będzie nawet lot helikopterem nad Szczecinem, który wystawił na ten cel charytatywny Paweł Lepert, prezes zarządu Vadim Eyewear. Finał tej licytacji zaplanowano około godz. 11.

Atrakcji nie zabraknie także dla dzieci. Organizatorzy zapraszają więc całe rodziny.©℗

