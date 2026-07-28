Na 105 kąpieliskach w Zachodniopomorskiem obowiązuje zakaz kąpieli

Fot. Sylwia Dudek (arch.)

Na 105 kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim obowiązuje we wtorek zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych.

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Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 105 strzeżonych kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach i Jarosławcu. Do wody nie można wchodzić także w Kołobrzegu, Darłówku i Pobierowie.

Na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w powiecie goleniowskim, woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

(PAP)

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