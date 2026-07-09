Czerwone flagi na większości nadmorskich kąpielisk przez wysokie fale i wiatr

Fot. Sylwia Dudek (archiwum)

Na większości strzeżonych kąpielisk w województwach zachodniopomorskim i pomorskim ratownicy wywiesili w czwartek po południu czerwone flagi zakazujące wejścia do wody. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne.

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Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w województwie zachodniopomorskim zamkniętych było ok. 110 kąpielisk w nadmorskich miejscowościach, m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie, Darłówku i Jarosławcu.

W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na ok. 50 kąpieliskach, m.in. w Ustce, Rowach, Łebie, Władysławowie, Chałupach i na Mierzei Wiślanej.

Czerwone flagi wywieszono na jednym kąpielisku w Sopocie (Sopot-32A-33) oraz na gdańskich kąpieliskach od Jelitkowa do Brzeźna i na Wyspie Sobieszewskiej.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

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