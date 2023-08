Nie tylko osiem cylindrów. Album poświęcony marce Stoewer

Jacek Ogrodniczak, redaktor polskiego wydania, prezentuje książkę. W tle jeden z samochodów marki Stoewer. Fot. archiwum

Są książki, na które czeka się bardzo cierpliwie i jednocześnie doczekać się ich nie można. Tak właśnie jest z najnowszą publikacją Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Chodzi o album „Samochody Stoewer w latach 1896-1945. Od jednego do ośmiu cylindrów”.

Pięknie wydany album poświęcony marce Stoewer ujrzał już światło dzienne. Książka jest polską edycją niemieckiego wydawnictwa z 1999 roku. Jej autorem jest szczecinianin Hans Mai, który we wstępie napisał: „Chcę ocalić od zapomnienia pochodzące z mojego rodzinnego Szczecina niegdyś znane i lubiane samochody marki Stoewer”.

W tym celu zebrał, we współpracy z rodziną Stoewer oraz sympatykami i kolekcjonerami przedmiotów po firmie, bogatą ikonografię i dokumenty. W książce są też informacje o dziejach fabryki, o jej patentach i o ludziach zaangażowanych w produkcję, konstruowanie aut czy udział w wyścigach samochodowych.

Wszystko to sprawia, że ten pięknie wydany album jest gratką nie tylko dla miłośników motoryzacji, ale również faktów związanych ze Szczecinem do roku 1945. Zaletą albumu jest spora ikonografia uzupełniona informacjami nt. firmy i poszczególnych modeli.

– Książka ma dwie podstawowe zalety – mówi Jacek Ogrodniczak z MTiK, redaktor polskiej edycji „Samochodów Stoewer”. – Po pierwsze,polscy miłośnicy historii motoryzacji i dziejów Szczecina nareszcie będą mogli bez przeszkód zgłębić dzieje sławnej niegdyś szczecińskiej marki. Po drugie – już samo przekartkowanie książki daje pojęcie o skali działań Bernharda juniora i Emila Stoewerów; o roli, jaką odegrali w historii motoryzacji.

Fabryka samochodów ruszyła pod koniec XIX wieku. Do lat 30. XX wieku bracia produkowali ponad setkę modeli samochodów własnej konstrukcji. Ze szczecińskiej fabryki wyjeżdżały samochody elektryczne, pierwsze w Niemczech auta z przednim napędem czy znakomite samochody wyścigowe.

Ale historia marki Stoewer to nie tylko samochody. To również takie pojazdy jak rowery i motorowery. To też maszyny do szycia oraz do pisania.

Książka jest już dostępna w sklepiku na terenie muzeum. Możliwa jest również sprzedaż wysyłkowa. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.muzeumtechniki.eu.

Krzysztof ŻURAWSKI