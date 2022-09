Można już składać wnioski o zwrot niesłusznie naliczonych kar za płatne parkowanie w Szczecinie

Stary

2022-09-16 12:45:12

Dwa lata temu, ktoś rozkopał pobocze na ulicy Mieszka I, na wysokości IKEI. Ktoś inny postawił tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, które jest tak absurdalne, że nie przestrzegają go nawet policyjne radiowozy. Może dziennikarze Kuriera sprawdzili by kto to rozkopał i dlaczego od dwóch lat nic tam się nie dzieje?