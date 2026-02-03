Możliwa kolejna gołoledź

We wtorek zwołano Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb, inspekcji i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Zgodnie z prognozami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB od nocy ze środy na czwartek aż do piątku wieczorem możliwe są w naszym regionie opady marznącego deszczu, które mogą powodować groźne oblodzenia na drogach i chodnikach.

Z tego powodu wicewojewodowie Bartosz Brożyński i Dawid Krystek zwołali we wtorek 3 lutego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem służb, inspekcji i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także wideospotkanie ze starostami z regionu.

- Zebrano raporty dotyczące planowanych działań w najbliższych dniach - informuje ZUW. - Omówiono najważniejsze kwestie dotyczące m.in. właściwego przygotowania dróg i chodników, zapewnienia miejsca w szpitalach dla pacjentów z urazami, przygotowania miejsc w ogrzewaniach i noclegowniach dla osób w kryzysie bezdomności oraz zadbania o zwierzęta.

O możliwej gołoledzi ostrzega Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie: „Modele pogodowe wskazują na możliwość wystąpienia opadów deszczu, śniegu, deszczu ze śniegiem, a także opadów marznących. Wszystko wskazuje na to, że pogorszenie warunków może rozpocząć się prawdopodobnie od czwartku. Prosimy: zwracajcie uwagę na prognozy, śledźcie pogodę i komunikaty, żeby być przygotowanym na trudniejsze warunki. Sprawdzajmy też bieżące ostrzeżenia i alerty na stronach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie - lepiej być na bieżąco. Jutro wieczorem należy sprawdzić, co pokażą mapy pogodowe na czwartek i piątek. Jak zawsze: zachowajmy spokój, bądźmy przygotowani - wtedy będzie bezpieczniej”.

